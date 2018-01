Chlef : Les apiculteurs veulent s’organiser

Réagissez

Le Salon national du miel, organisé récemment par l’Association des apiculteurs de la wilaya, en collaboration avec la DSA et la Chambre de l’agriculture, a pris fin sur une note d’espoir : durant une semaine, les participants, venus de 12 wilayas, ont noté l’intérêt que suscite ce rendez-vous annuel chez les consommateurs malgré un contexte économique difficile.

Si la crise financière affectant le pays a eu un impact sur les ventes de miel et des produits de la ruche, il n’en demeure pas moins que ce Salon a permis à de nombreuses familles de pouvoir bénéficier d’un produit de qualité et à des prix réduits. «Tous les apiculteurs présents à ce Salon national sont des professionnels qui ne vivent que de leur activité. Ils sont très respectueux de la qualité du miel et des normes d’élevage des abeilles, et ce, en dépit des nombreuses difficultés auxquelles est confrontée la corporation», a souligné le président de l’Association des apiculteurs de la wilaya, Aït Hamouda Abdelaziz. Parmi les propositions émises par cette association pour le développement et la pérennité de la filière, figure la création d’une coopérative dédiée exclusivement aux apiculteurs de la région. «Nous disposons déjà du document de création de cette coopérative, mais nous attendons seulement l’affectation des locaux désaffectés de l’ex- Copawi, comme cela nous a été promis par les autorités concernées», précise encore Aït-Hamouda.