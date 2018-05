Chlef : Les anciens quartiers abandonnés

Réagissez

Haï Salem (ex-Bocca Sahnoun), haï Bensouna (ex-La Cité), haï El Houria (anciennement La Ferme) et haï Zeboudj, autant d’anciens quartiers populeux de la ville qui ont été, malheureusement, laissés en marge de la reconstruction de la région suite au violent séisme d’octobre 1980.

Ces agglomérations abritent pourtant des milliers de constructions datant d’après le tremblement de terre de 1954, dont un grand nombre ont été fortement secouées lors de la catastrophe de 1980. Les fissures en croix sur les murs sont toujours visibles un peu partout et rien n’a été fait étrangement pour réhabiliter ces anciennes bâtisses qui menacent ruine. A l’instar des occupants des «chalets» qui ont bénéficié d’une aide de l’Etat de 120 millions de centimes, les habitants des vieilles cités ceinturant la ville de Chlef espéraient un geste similaire des gouvernements successifs, mais en vain. «Nous n’avons pas les moyens financiers de rénover et consolider nos habitations dégradées, dont certaines ont été classées rouge et orange par le Contrôle technique de la construction (CTC) après le séisme de 1980.

C’est dire le danger qui pèse constamment sur nous en l’absence d’une intervention rapide des pouvoirs publics», déplorent des chefs de famille. La seule action concrète concédée en faveur de ces quartiers fut le goudronnage des voies d’accès principales, dont certaines commencent cependant à s’effriter sous le poids de la circulation et faute de maintenance adéquate.

Pour ce qui est de l’éclairage public, de l’aménagement urbain et de la réalisation d’équipements publics, l’état des lieux est plutôt désolant. Il n’y a ni infrastructures sportives et culturelles, ni marchés couverts dignes de ce nom, ni encore d’espaces verts et de structures sanitaires répondant aux besoins sans cesse croissants des habitants. Ces derniers ont, d’ailleurs, le sentiment d’être délaissés et livrés à eux-mêmes sans aucune assistance ni prise en charge de leurs préoccupations majeures par les pouvoirs publics. Ils espèrent tout de même que cette situation désespérée suscitera à court terme une intervention salutaire de ces derniers.