Chlef : «Les amis de l’art» parmi les ténors du théâtre

La troupe Les amis de l’art est sélectionnée pour le...

La troupe Les amis de l’art de Chlef a été sélectionnée pour le Festival du théâtre professionnel de Sidi Bel Abbès prévu du 29 septembre au 2 octobre.

C’est sa quatrième participation consécutive à cette manifestation, où elle avait remporté le premier prix en 2015 grâce à sa pièce Derb Etebana (la voie lactée), adaptée de l’œuvre de l’Allemand Karl Wittlinger par le dramaturge Missoum Laroussi. Une production qui lui a également permis de décrocher, au cours de la même année, la plus haute distinction du Festival national du théâtre professionnel à Alger. La troupe théâtrale de Chlef se produira le 1er octobre en compétition officielle au Festival de Sidi Bel Abbes avec la pièce El Mastour du dramaturge espagnol Antonion Buero Vallejo, adaptée par Mohamed Belkaissairia.

Avant ce rendez-vous, elle donnera une représentation, ce mercredi à 17 h, à la Maison de la culture de Chlef. Il faut rappeler que la coopérative Les amis de l’art de Chlef a été créée en 2008 par le dramaturge et producteur Missoum Laroussi. Elle est constituée de comédiens de la région et des wilayas de Tiaret, Relizane et Mostaganem qui ont été formés par cette association. Ces derniers sont devenus des professionnels reconnus, se distinguant par la qualité de leur travail sur la scène.