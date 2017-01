Chlef : Le transfert des lycéens de Chettia reporté

Réagissez

Le transfert des élèves du lycée El Khawarizmi de Chettia, au nord de Chlef, vers le nouvel établissement Ahmed Kadri, a finalement a été reporté à la prochaine rentrée scolaire 2017-2018. La décision a été prise par le wali de Chlef suite au refus des lycéens de rejoindre la nouvelle structure en l’absence des commodités nécessaires et de sécurisation du lieu.

Pour rappel, ces derniers, accompagnés de leurs parents, ont organisé un sit-in devant le lycée pour protester contre ce changement. Dans une correspondance adressée à notre bureau, jeudi, la direction de l’Education a fait savoir qu’elle avait réuni toutes les conditions du ressort de ses services mais certaines réserves relevant de la compétence d’autres secteurs sont demeurées en suspens, comme l’aménagement extérieur, le revêtement de la route, la mise en place de l’éclairage public et la sécurisation de l’environnement.

Et de préciser qu’elle n’a rien à voir, ni de près ni de loin, avec les retards enregistrés dans ce domaine, ajoutant que le transfert des lycéens vers la nouvelle infrastructure a été stoppé par le chef de l’exécutif jusqu’à la levée de toutes les réserves par les intervenants concernés. Dans tous les cas, les lycéens mécontents vont poursuivre leurs études dans leur ancien établissement, et ce, jusqu’à la fin de l’année scolaire en cours. Une nouvelle qui n’a pas manqué de réjouir les contestataires et leurs parents, en particulier, les candidats préparant le baccalauréat 2017.