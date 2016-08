Chlef : Le Touring club réhabilite son ancienne agence de voyages

Réagissez

L’une des plus anciennes agences de voyages publiques du pays, en l’occurrence le Touring Voyages de Chlef, implantée au centre-ville, a été complètement relookée à la grande satisfaction de ses clients.

C’est la première opération d’envergure lancée depuis l’ouverture de cette structure en 1985. L’ancien comptoir commercial, la salle d’accueil et les bureaux administratifs ont été substitués par des locaux plus spacieux et mieux adaptés aux nouvelles exigences, offrant ainsi un meilleur accueil des usagers. Le lifting était d’autant plus nécessaire que l’agence est à vocation régionale, accueillant les usagers de toute la région, notamment Chlef, Ain Defla, Relizane et Tissemsilt, pour acquérir les billets de bateau et d’avion pour partir à l’étranger. Certains d’entre eux, que nous avons rencontrés lors de notre visite, ne cachaient d’ailleurs pas leur joie quant à l’amélioration de la qualité des prestations, suite à cette action.

Selon le directeur de l’agence de Chlef, Messaoui Mouloud, ce changement notable est le résultat du plan de modernisation et de développement du réseau lancé par le PDG du TVA, Tahar Sehri, visant l’amélioration des conditions de travail et d’accueil dans les agences du TVA au niveau national.

Outre ses activités habituelles, le Touring Voyages de Chlef compte organiser, dans un avenir proche, des séjours de détente sur le littoral de la wilaya, en plus de ceux programmés par l’entreprise à Zemmouri (Boumerdes) et Rachgoun (Témouchent). Pour rappel, le Touring Voyages Algérie, devenu un partenaire incontournable dans le secteur, compte 29 agences au niveau national et plusieurs filiales spécialisées dans le domaine du tourisme et du voyage.