Chlef : Le projet du service hospitalo-universitaire à la traîne

Réagissez

Bien que considérée comme un grand carrefour au...

Pourtant, lors de la visite qu’il avait effectuée dans la région en octobre 2013, l’ex- premier ministre, Abdelmalek Sellal, avait annoncé le rattachement du service oncologie du nouvel hôpital Les Sœurs Bedj au CHU de Blida. Pour lui, c’était la meilleure solution d’avancer vers la création d’un centre hospitalo-universitaire, un projet vieux de dix ans que les anciens ministres de la Santé et de l’Enseignement supérieur, en l’occurrence Djamel Ould Abbès et Rachid Harroubia, s’étaient engagés à lancer, en vain. C’est le même sort réservé à la décision de l’ex- premier ministre, restée également sans effet, pendant que la société civile et la communauté universitaire continue de réclamer cet établissement de formation supérieure en médecine. Le projet a-t-il été classé et pourquoi ? Autant de questions qui reviennent sans cesse dans les discussions des Chélifiens en cette rentrée universitaire. Certains reprochent aux responsables locaux de n’avoir pas «défendu» ce dossier, d’autres déplorent l’absence d’une réelle volonté politique de l’Etat pour faciliter la création d’un CHU. Quoi qu’il en soit, le retard considérable accusé dans ce domaine a eu des répercussions négatives sur la formation des étudiants de la région en médecine et la stabilité des praticiens spécialistes dont certains ont opté pour les villes disposant de ce type d’établissement.