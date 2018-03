Chlef : Le projet du centre anti-cancer relancé

Réagissez

Depuis 2008, et après de nombreuses péripéties d’ordre technique et administratif et des arrêts de chantier, le projet du centre anti-cancer semble connaître un redémarrage effectif.

Le dossier relatif à la dernière phase du chantier, à savoir les travaux du bunker, des CES et des VRD, a connu un déblocage effectif avec l’octroi d’une enveloppe supplémentaire de 120 milliards de centimes.

Cette dotation porte à 240 milliards le montant global destiné à la concrétisation de cette ultime opération. Selon les informations que nous avons pu obtenir auprès de la direction de la Santé, l’entreprise de réalisation a été désignée et il ne reste que le lancement des travaux qui devrait intervenir incessamment avec l’affectation des premiers crédits. Il faut rappeler que le nouveau CAC est situé non loin du nouvel hôpital Les Sœurs Bedj, à l’ouest de la ville de Chlef. Il contribuera certainement à alléger non seulement l’unité d’oncologie créée au niveau de cet établissement mais, aussi, les nombreux cancéreux de la région en quête de soins spécialisés et de séances de radiothérapie. Quant aux malades sous chimiothérapie, ils sont traités sur place au niveau du service oncologie de l’hôpital Les Sœurs Bedj de Chlef et leur nombre progresse d’année en année pour atteindre plus de 1400 patients, originaires de tous les coins de la région et même des wilayas limitrophes.