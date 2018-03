Chlef : Le projet de la pénétrante Ténès-Tissemsilt avance bien

Réagissez

Le projet de la pénétrante entre le port de Ténès et la wilaya de Tissemsilt, via la ville de Chlef, connaît une reprise en main effective, a-t-on appris auprès la Direction des travaux publics qui chapeaute l’opération de réalisation devant s’étendre sur une longueur de 220 km.

La section de 53 km, située entre Chlef et Ténès, est déjà en travaux au niveau de sa première tranche reliant l’autoroute à la commune de Bouzeghaia, sur une distance de 22 km. Quant à celle reliant Chlef à Tissemsilt, sur 167 km, elle en est au stade des études d’avant-projet définitif (APD).

Cela veut dire, selon les responsables de la DTP, que les choses évoluent positivement et qu’il y a une réelle volonté politique de mener ce projet à son terme. Celui-ci permettra non seulement de sortir de son isolement la région de l’Ouarsenis mais, aussi, de désengorger sensiblement la circulation entre la capitale du Cheliff et le littoral de la wilaya, long de 120 km.

Pour ce qui est donc de la première tranche de 22 km sur le tronçon Chlef-Ténès, les travaux ont repris à un rythme accéléré après la récente visite du ministre des Travaux publics et des Transports, précisent nos sources. Et d’ajouter que les préparatifs vont bon train pour le lancement des travaux des lots restants. Il s’agit de la section entre Bouzeghaia et Sidi Akkacha et celle reliant cette dernière localité au port commercial, dont il reste cependant à définir le type de voie, soit un tunnel ou une liaison normale.