Chlef : Le port de Ténès et l’aéroport international seront enfin agrandis

Réagissez

Les projets d’extension et de modernisation du port commercial de Ténès et de l’aéroport international de Chlef Aboubakr Belkaïd ont été, enfin, débloqués, au grand soulagement des opérateurs et voyageurs de la région centre-ouest du pays.

La décision du gouvernement est destinée à adapter ces infrastructures aux exigences de l’activité afin d’en faire des pôles importants de transport maritime et aérien à l’avenir, comme l’a souligné récemment le ministre des Travaux publics et des Transports, Abdelghani Zaâlane, lors de sa visite sur les lieux. Il a précisé que les opérations en question s’inscrivent dans le cadre de la stratégie gouvernementale visant à orienter le port commercial de Ténès vers l’exportation et à ériger l’aéroport local en plateforme incontournable de transport de voyageurs entre Alger et Oran.

Ainsi, la nouvelle aérogare, dont les travaux seront lancés incessamment, aura une capacité de 500 000 passagers par an pour les lignes domestiques et internationales. Le coût de l’extension est estimé à 90 milliards de centimes. Cette intervention viendra s’ajouter au prolongement de la piste d’atterrissage de 2800 mètres à 3000 mètres et à l’aménagement d’une autre aire de stationnement des avions. Il convient de rappeler que l’aéroport international Aboubakr Belkaïd est opérationnel depuis 2006, avec des vols hebdomadaires vers Paris et Marseille, en attendant l’ouverture de nouvelles lignes. Pour ce qui est du port commercial de Ténès, les travaux projetés devraient s’étendre sur toute la surface longeant l’oued Allala, jusqu’au mont de Sidi Merouane. De quoi mettre du baume au cœur des Ténésiens, qui avaient mal accueilli la décision du gouvernement portant transfert du nouveau port centre à El Hamdania (Cherchell).



Ahmed Yechkour