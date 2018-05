Chlef : Le Parc de loisirs prisé par les familles après le f’tour

Réagissez

Le nouveau Parc de loisirs sur les hauteurs de Chlef, à haï Nasr plus exactement, a ouvert partiellement ses portes au public en ce mois sacré après le f’tour. L’occasion pour les familles, attablées en plein air avec vue sur le centre-ville et ses quartiers périphériques, de découvrir cet espace forestier.

L’endroit, comme nous avons pu le remarquer jeudi soir, est tranquille, sécurisé et propice aux sorties nocturnes durant le Ramadhan et lors de la période des grandes chaleurs. L’affluence est grande, au point que toutes les rues adjacentes sont utilisées par les automobilistes pour garer leur véhicule. Cette situation incite l’exploitant des lieux et les autorités locales à valider et activer les travaux d’aménagement d’un grand parking, surtout que cet espace est appelé à accueillir des visiteurs de la région et même des wilayas limitrophes.

Il faut signaler que ce parc de loisirs, réalisé par la direction de l’environnement et transféré à l’APC de Chlef, a été par la suite concédé à un opérateur de la région, Boufradji Mustapha. Celui-ci se charge non seulement de la gestion du site et des équipements s’y trouvant, mais aussi de la réalisation des infrastructures restantes, en l’occurrence le parc aquatique et le parc d’attractions. L’étude technique pour la réalisation de ces projets a déjà été lancée, selon l’exploitant, qui promet de doter l’endroit d’installations de loisirs modernes répondant à l’attente des familles et des jeunes. A signaler que ce parc de loisirs, qui s’étend sur 25 ha, dispose de commerces et d’un certain nombre de structures de divertissement.