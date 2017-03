Chlef : Le nouveau parc de loisirs sera cédé en concession

Réagissez

L’APC de Chlef, à laquelle a été confiée la gestion du nouveau parc de loisirs de haï Nasr, va conférer au privé le droit d’exploiter cette infrastructure lancée par le ministère des Ressources en eau et de l’Environnement.

Le futur exploitant sera probablement connu le 28 mars, lors de l’examen des candidatures, nous a appris, hier, le P/APC de Chlef, Mohamed Teguia. Il précisera que l’opération de concession se fera sur la base d’un cahier des charges définissant clairement les droits et obligations des deux parties. Le nouvel acquéreur aura notamment en charge la réalisation des installations manquantes, telles que les équipements de jeux et l’aquaparc, qui viendront compléter les structures déjà réalisées par les services de l’environnement, comme la forêt récréative, le zoo, l’écomusée, le jardin botanique, le théâtre de Verdure et les locaux à usage commercial. A noter que le nouveau parc citadin de Chlef, qui s’étend sur une superficie de 25 ha, est le premier du genre dans la région.