Chlef : Le nouveau parc de loisirs de haï Nasr ouvrira ce Ramadhan

Lors de la visite de travail qu’elle a effectuée jeudi dans la wilaya de Chlef, la ministre de l’Environnement et des Energies renouvelables, Fatima-Zohra Zerouati, a insisté sur la nécessité de l’ouverture du nouveau parc de loisirs de haï Nasr durant le mois sacré du Ramadhan.

«Même s’il n’est pas encore doté de certains équipements de loisirs, cet espace doit ouvrir ses portes à l’occasion du Ramadhan afin de permettre aux familles de sortir le soir et de vivre des moments de détente et de distraction en plein air au milieu d’un cadre naturel», a souligné la ministre lors de l’exposé fait par le nouvel exploitant concessionnaire, un opérateur privé de la région.

Celui-ci, outre la gestion de l’établissement, se charge également de la réalisation des équipements de jeux restants, à savoir l’aquaparc et le parc d’attractions. Elle a, en outre, visité la forêt récréative de Bissa, entre Ténès et Beni Haoua, et salué l’initiative de la wilaya visant à encourager l’investissement privé dans le secteur des loisirs. Par ailleurs, la ministre s’est réjouie des progrès tangibles accomplis par la wilaya dans la préservation de l’environnement urbain à travers la réalisation de cinq centres de stockage des déchets ménagers et assimilés à Chlef, Ténès, Oum Drou, Oued Sly et Zeboudja. Elle a, d’ailleurs, à l’occasion, inauguré l’unité de traitement des déchets spéciaux et dangereux dans la zone industrielle d’Oued Sly.

C’est le premier établissement du genre à voir le jour dans la région et même au centre-ouest du pays. Dans ce cadre, la première responsable du secteur a noté avec satisfaction les résultats obtenus dans la bataille contre les décharges sauvages à la faveur des investissements réalisés dans le domaine, ce qui a permis, selon la directrice de l’environnement, de prendre en charge plus de la moitié des déchets ménagers et autres de la wilaya.

La situation devrait encore s’améliorer à l’avenir avec la réalisation de projets similaires dans les communes qui en sont dépourvues.