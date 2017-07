Chlef : Le logement et le gaz, priorités de l’exécutif

Réagissez

La «reconversion économique» que le nouveau gouvernement place au cœur de ses actions immédiates n’est, apparemment, pas au centre des préoccupations des autorités de la wilaya.

Ce sont plutôt le logement, le gaz naturel et l’électrification qui figurent en tête des priorités de l’exécutif local. C’est le wali de Chlef qui a réaffirmé cette orientation lors de la session de l’APW qui s’est tenue jeudi passé.

Il a indiqué que les citoyens ont surtout besoin dans l’immédiat «de logement, de gaz et d’électricité…». Il a annoncé, à ce propos, la distribution de 1800 logements sociaux dans le courant de ce mois. Il faut signaler que depuis l’an 2000, des efforts colossaux ont été consentis par les pouvoirs publics pour combler le retard enregistré dans ce domaine. La couverture en gaz naturel et électricité est ainsi passée respectivement à 52% et 90%, alors que le parc immobilier a connu un fort développement, donnant naissance à de nouvelles cités d’habitation autour des zones urbaines et rurales. En revanche, le parent pauvre des programmes de développement local demeure sans doute le volet économique et son corollaire la création d’emplois, ce qui explique la forte progression du nombre de chômeurs dans la wilaya.