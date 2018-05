Chlef : Le grand nettoyage des quartiers se poursuit

Réagissez

Entamé en septembre 2018, le nettoyage des quartiers de la ville de Chlef s’étale dans le temps et dans l’espace.

L’opération qui se déroule tous les samedis, touche à tour de rôle toutes les zones urbaines et voies publiques. Samedi passé, l’intervention a porté sur le désherbage de sites d’habitation et d’emprises des principales routes de circulation. Au total, sept points ont fait l’objet de décapage et de nettoyage grâce à la mobilisation des travailleurs du service de nettoiement de l’APC et d’entreprises de réalisation privées.

Ces dernières participent bénévolement à cette action au moyen de leurs engins et agents spécialisés. Selon les services de la wilaya, initiatrice de la campagne en question, celle-ci à eu un impact positif sur la propreté et le cadre de vie des citoyens dans les différentes cités urbaines du chef-lieu de wilaya. Ils ont loué justement l’engagement et les sacrifices consentis par les intervenants en question pour rendre à la ville de Chlef son visage d’antan. Ils ont fait état notamment de l’enlèvement de plusieurs centaines de mètres cubes de déchets ménagers et de gravats jetés sur la voie publique, ce qui a permis l’éradication de nombreux dépotoirs à travers cette grande agglomération. L’action devrait se poursuivre même durant le Ramadhan pour toucher les quartiers restants souffrant d’insalubrité manifeste, encouragée et favorisée, faut-il le signaler, par l’incivisme de certains habitants.