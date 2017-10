Chlef : Le chantier du parc industriel abandonné

Réagissez

La relance des investissements dans l’industrie reste toujours plombée par la bureaucratie, la contrainte du foncier et l’absence d’une réelle volonté politique des décideurs.

En effet, à peine lancé, en avril dernier, par l’ex-ministre de l’Industrie et des Mines, le chantier du nouveau parc industriel à Deharidj, dans la commune d’Oued Sly, à l’ouest de Chlef, est déjà à l’arrêt pour des raisons inconnues. Le projet, pour rappel, a été confié à une entreprise publique par l’Aniref, avant d’être stoppé net, en dépit de son lancement officiel par le premier responsable du secteur en poste à l’époque. Nous avons tenté d’en savoir plus sur le sujet auprès des services concernés, mais toutes nos tentatives sont restées vaines.

Sur le site dégagé à cet effet, le long de l’autoroute, point de chantier, seuls quelques trous ont été creusés sur le terrain rocheux. Les riverains parlent plutôt d’un «projet fictif qui n’a jamais connu un démarrage effectif». Les mêmes sentiments d’étonnement et de déception prédominent au sein des opérateurs économiques, dont 84 d’entre eux, essentiellement des investisseurs, attendent depuis une année les lots de terrain qui leur ont été affectés dans cet espace de 110 hectares. A noter que ce parc industriel devait alléger l’ancienne zone industrielle arrivée à saturation et accueillir les nouveaux projets d’investissement initiés par des privés. Le même sort est réservé au second projet de parc industriel de Boukadir, qui fait l’objet d’une nouvelle étude technique à cause du terrain très accidenté.