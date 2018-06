Chlef : Le centre-ville respire enfin

Réagissez

Les habitants de la ville de Chlef et les visiteurs qui affluent au centre-ville peuvent enfin circuler librement sur les trottoirs et ne pas déborder sur la chaussée en raison de la prolifération des vendeurs illégaux.

Et pour cause, la wilaya, de concert avec la sûreté de wilaya et l’APC de Chlef, a mis en place un dispositif efficace et permanent qui a permis de débarrasser ce grand carrefour de ce grand point noir. Tôt le matin, des policiers sont déployés le long de la voie publique afin de dissuader les commerçants informels de s’y installer pendant que des agents de l’APC sillonnent les magasins de divers produits en vue de sensibiliser leurs propriétaires sur l’interdiction formelle d’exposer leurs marchandises sur les trottoirs. Une décision qui, faut-il le signaler, a été favorablement accueillie par ces derniers pour peu, disent-ils, que cette mesure soit également appliquée, de façon stricte, aux vendeurs informels venant d’autres régions. En tout cas, le centre-ville a changé de visage et les femmes et jeunes filles peuvent se balader tranquillement dans les rues ou faire le tour des commerces sans être importunées ou dérangées par qui que ce soit. Des policiers en uniforme et en civil, présents en force du matin au soir, veillent à la sécurité des personnes et des biens. Les personnes que nous avons interrogées à ce propos ne cachent pas leur satisfaction.