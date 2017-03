Réagissez

Le centre anticancer de Chlef, à dimension régionale, et le nouvel hôpital de Aïn Merane, dans le mont du Dahra, arrivent à leur dernière phase de réalisation.

Il reste à procéder aux travaux des corps d’état secondaires, pour le premier, et à l’installation de la climatisation et la menuiserie et d’autres équipements, pour le second. Le dossier de financement de cette ultime opération a été finalisé et transmis aux services concernés du ministère des Finances, nous a indiqué, hier, le directeur des équipements de la wilaya, M. Maâzouz.

Il a souligné que l’exécutif de wilaya accorde une grande attention à ces projets, qui viendront renforcer le potentiel sanitaire existant et améliorer la prise en charge médicale des patients de la région. Il faut noter que les premiers lots relatifs au gros œuvre et aux VRD des deux structures ont été achevés depuis quelques mois.

Pour sa part, le directeur de la santé de la wilaya nous a précédemment déclaré que les dates prévues pour l’ouverture de ces établissements sont comprises entre fin 2017 et le premier semestre 2018, ajoutant que les volets concernant la formation du personnel paramédical et l’acquisition des accélérateurs et des autres équipements médicaux nécessaires sont pris en charge par le ministère de la Santé. En attendant, il avait indiqué que la wilaya dispose d’un service d’oncologie à l’hôpital Les Sœurs Bedj à Chlef, qui accueille plus de 1400 cancéreux de la région pour des séances régulières de chimiothérapie.