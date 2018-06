Chlef : Lancement de trois fermes aquacoles

Réagissez

L’investissement dans l’aquaculture en bord de mer est devenu réalité avec la mise en exploitation de trois fermes aquacoles à Beni Haoua et El Marsa, sur le littoral de la wilaya. A celles-là viendront s’ajouter, sous peu, sept autres projets du genre, dont cinq au niveau de la seule commune de Sidi Abderrahmane, à 20 km à l’ouest de Ténès.

Ce potentiel permettra sans doute à la wilaya de renforcer sa position de leader national dans ce type d’activité halieutique. Les fermes opérationnelles que l’on peut d’ailleurs voir à partir de la route dominant la grande bleue, ont déjà commencé à produire des variétés de poissons, comme la daurade royale et le loup, ainsi que les moules.

Ces produits sont commercialisés à travers le circuit de distribution classique à des prix abordables et sont très prisés par les restaurateurs des autres wilayas côtières, telles qu’Alger, Mostaganem et Oran, nous a appris le directeur de la pêche et des ressources halieutiques de la wilaya, Abderrahmane Abed.

Il a précisé que la quantité mise sur le marché s’élève actuellement à 1600 t et que la capacité de production va encore augmenter pour atteindre les 6000 tonnes/an à l’horizon 2020. «Ces quantités, ajoute-t-il, permettront de combler le déficit en poissons, dont la production est estimée à 5000 t/an».

L’intérêt accru pour ce genre d’investissement sur le littoral de la wilaya, long de 123 km, s’explique, selon le même responsable, par les conditions naturelles favorables qu’offrent les sites d’élevage choisis au large, ainsi que par le soutien et les facilitations accordées par le gouvernement, notamment le ministère de l’Agriculture et les autorités locales, aux porteurs de projets dans ce domaine.

Sur un autre plan, on apprendra que la production de poissons durant les cinq premiers mois de l’année en cours a enregistré une hausse de 300 t par rapport au premier semestre de 2017. Il est attendu aussi une augmentation de l’offre de la sardine à partir de ce mois, et ce, malgré la pêche illicite de la petite sardine qui est écoulée sur le marché à moins de 115 DA le kilo. Quant à la sardine normale, son prix varie de 300 à 400 DA.