Chlef : La prévention des maladies en milieu scolaire débattue

Une journée d’études et de sensibilisation sur les maladies en milieu scolaire a été organisée, hier, au technicum de Haï Zeboudj, à Chlef, par les directions de l’éducation et de la santé de la wilaya. Y ont pris part, les chefs d’établissement scolaires et les praticiens des unités médico-scolaires de la wilaya. Les travaux, animés par des spécialistes du secteur de la santé, ont porté notamment sur l’évaluation des activités de la médecine scolaire, la stratégie de lutte contre la carie dentaire, la prévention contre les stupéfiants et la qualité de la nourriture des enfants scolarisés. Le nouveau directeur de l’éducation a souligné la disponibilité de son institution à soutenir et développer ce volet important de la scolarisation au niveau de l’ensemble des circonscriptions de la wilaya.

De son côté, son collègue de la santé a fait part des efforts consentis par les praticiens des unités de soins scolaires pour couvrir les besoins en matière d’équipements médicaux et de personnels médicaux spécialisés.