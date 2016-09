Chlef : La première ferme aquacole mise en exploitation

Réagissez

La première ferme aquacole marine spécialisée dans l’élevage des poissons en cages flottantes, au large de Oued Goussine, entre Ténès et Beni Haoua, a été récemment mise en exploitation, a-t-on appris hier auprès de la Direction de la pêche et des ressources halieutiques de la wilaya.

Elle produira 400 tonnes par an d’huîtres, de dorade et autres espèces de poissons, a indiqué la même source, qui ajoute que cinq projets similaires seront lancés avant la fin de cette année sur le littoral ouest de la wilaya. Avec l’entrée en production de l’ensemble de ces unités, la production de poissons de l’élevage devrait atteindre plus de 10 000 tonnes par an en 2017. Les investissements en question auront certainement des retombées positives sur la production halieutique et la création d’emplois.