Chlef : La police explore une nouvelle piste du narcotrafic

Une nouvelle piste de trafic de la drogue a été découverte récemment au pied du mont de l’Ouarsenis par les éléments de la PJ de la sûreté de wilaya.

Elle s’étend de la commune d’Ouled Ben Abdelkader, à la frontière ouest avec la wilaya de Relizane, jusqu’à la localité d’El Hadjadj, au Sud-est de Chlef. Il s’agit d’une voie de contournement de la ville de Chlef et de l’autoroute, qui mène vers le centre du pays. Elle est devenue le point de passage obligé pour les réseaux organisés du fait que les autres voies d’accès font l’objet d’une surveillance accrue. Exploitant des renseignements sur des mouvements suspects, les enquêteurs sont parvenus au bout de deux mois d’investigations, à mettre la main sur un réseau national de narcotrafiquants composé de 8 personnes âgées entre 30 et 40 ans.

L’opération s’est soldée également par la saisie de 207 kg de kif traité en provenance de l’Ouest du pays, d’une somme de 110 millions de centimes et de 5 camions que les trafiquants utilisaient avec de faux documents pour acheminer leur marchandise. Cette nouvelle affaire porte à 80 quintaux la quantité de kif saisie depuis six mois ; elle confirme que la région de Chlef, située à mi-chemin entre Alger et Oran, a été transformée en zone de transit des stupéfiants à destination du centre du pays.