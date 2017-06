Chlef : La nouvelle gare routière ouvrira-t-elle en juillet ?

En plus de l’absence d’éclairage public fonctionnel, le site qui abrite la future gare routière de Chlef offre un paysage désertique avec l’inexistence d’espaces verts. De même, les voies d’accès ne sont pas encore prêtes, tout comme les commodités d’accueil et les services d’information et d’orientation des usagers.

La nouvelle gare routière de catégorie A, réalisée à la sortie ouest de Chlef, sera-t-elle mise en service après les fêtes de l’Aïd El Fitr ? En visite, avant-hier, sur le site, le chef de l’exécutif de wilaya a annoncé que cette date sera effectivement respectée après avoir demandé à l’entreprise en charge de la mise en place de l’éclairage extérieur d’activer le chantier et de livrer le projet dans les délais fixés. Cependant, certaines sources affichent leur scepticisme quant au respect de cette échéance, compte tenu des retards considérables accusés dans les travaux d’aménagement extérieur. En effet, en plus de l’absence d’éclairage public fonctionnel, le site offre un paysage désertique, avec l’inexistence d’espaces verts et d’arbres, notamment au niveau des points de stationnement des bus. De même, les voies d’accès ne sont pas encore prêtes, tout comme les commodités d’accueil et les services d’information et d’orientation des usagers. En plus clair, le projet n’est pas totalement achevé, mais le wali de Chlef a demandé aux intervenants concernés d’augmenter la cadence des travaux afin que cette gare routière, la première du genre à être érigée dans la région, soit opérationnelle après les fêtes de l’Aïd El Fitr. Elle permettra sans doute d’offrir un lieu parfaitement adapté à ce type d’activité tout en contribuant à désengorger les espaces occupés par les transporteurs de voyageurs au centre-ville de Chlef.

Ahmed Yechkour