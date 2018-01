Chlef : La grande décharge du littoral ouest sera enfin éradiquée

Réagissez

La grande décharge sauvage qui pollue le littoral ouest de Ténès sera bientôt éradiquée à la faveur de la réalisation d’un nouveau centre d’enfouissement technique des déchets sur le versant dominant la localité de Mainis, à la limite entre Sidi Abderrahmane et Ténès.

Cette infrastructure sera mise en service dans les prochaines semaines pour prendre en charge les ordures ménagères des communes de Ténès, Sidi Abderrahmane, Sidi Akkacha, Abou El Hassen et Bouzeghaïa. Elle est actuellement au stade de l’équipement des casiers en moyens matériels adéquats.

On se souvient que ce projet, prévu de longue date à l’est de la ville côtière de Ténès, avait fait l’objet d’une opposition farouche des habitants de cette agglomération pour des considérations liées à la préservation de l’environnement et du site initialement choisi pour son implantation. Le nouveau CET, une fois opérationnel, permettra sans doute d’éliminer la décharge sauvage de Mainis, au grand soulagement des riverains et des investisseurs appelés à monter des projets touristiques sur la ZET située non loin de là.

L’opération, faut-il le signaler, s’inscrit dans le cadre des efforts consentis par les pouvoirs publics pour préserver le littoral de la wilaya contre la pollution et les nuisances générées par les dépotoirs disséminés sur la bande maritime, longue de 123 km. L’action devrait être étendue au littoral est, compris entre Boucheral et Beni Haoua, afin d’en finir définitivement avec ces grands points noirs, d’autant plus que la région est appelée à accueillir des investissements d’envergure dans le domaine touristique.