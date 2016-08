Chlef : La fin des décharges à ciel ouvert ?

Réagissez

Il n’y a aucune raison désormais pour que les décharges sauvages existantes dans les communes de l’est de la wilaya soient totalement éradiquées.

Et pour cause, la région en question vient de bénéficier d’un nouveau centre d’enfouissement des déchets (CET) intercommunal, destiné à prendre en charge les ordures des localités d’Oum Drou, Ouled Abbes, El Karima, Harchoune, Oued Fodda et la partie Est de Chlef. Le projet, implanté à Oum Drou, au lieu-dit Menasria, sur une superficie de 25 hectares, a été inauguré, lundi, par le chef de l’exécutif de wilaya, à l’occasion des festivités liées à la célébration du 5 Juillet, la Fête nationale de l’indépendance et de la jeunesse. Ce CET entrera officiellement en fonction cette semaine, ce qui devrait soulager les habitants qui souffrent des effets nocifs des décharges sauvages ornant les bords de routes et les berges de l’oued Cheliff. Du coup, les APC concernées vont s’engager à procéder à l’éradication des décharges à ciel ouvert, source de pollutions diverses. Le nouveau CET s’ajoute à celui opérationnel au chef-lieu de wilaya depuis 2005, où sont traités quotidiennement pas moins de 150 tonnes de déchets.

Deux autres projets sont en cours de réalisation dans la commune de Zeboudj et sur le littoral Ouest, à 10 km de Ténès. L’objectif des autorités de la wilaya consiste à éliminer progressivement tous les dépotoirs sauvages érigés à travers la wilaya.