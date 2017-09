Chlef : La distribution du ciment retrouve son cours normal

La distribution du ciment à partir de la cimenterie publique d’Oued Sly (Chlef) s’est normalisée après la désignation d’un nouveau P-DG à la tête de l’ECDE et la mise en œuvre, dès juillet dernier, de nouvelles mesures par le Groupe industriel des ciments d’Algérie (GICA) et l’entreprise des ciments pour contrer la spéculation et assurer un approvisionnement normal et régulier des chantiers.

Ainsi, le dispositif mis en place a permis non seulement de faire chuter sensiblement les prix mais aussi de garantir une disponibilité normale et régulière du produit. Du coup, le sac de ciment qui se vendait jusqu’à 900 DA sur le marché local, est cédé aujourd’hui à moins de 550 DA alors que les quotas mensuels destinés aux entreprises de réalisation ont été rétablis après avoir été suspendus depuis décembre 2016 par l’ancien P-DG, limogé en juin dernier. Ceci est le résultat, nous dit-on à l’ECDE, des mesures prises par la nouvelle direction pour rétablir la situation antérieure et remédier aux dysfonctionnements qu’a connus la distribution de cette matière. Ces mesures s’inscrivent en droite ligne des dispositions prises par le GICA et annoncées lors de la rencontre tenue avec les opérateurs locaux le 11 juillet dernier à Chlef. Il s’agit notamment d’une «charte des clients» qui régira désormais la relation entre les entreprises de ciment et leurs partenaires, le lancement «d’un plan d’amélioration commerciale» et la mise en place d’une plateforme numérique dédiée aux transactions commerciales. Pour rappel, la cimenterie d’Oued Sly, d’une capacité annuelle de deux millions de tonnes, approvisionne 22 wilayas.

Ahmed Yechkour