Chlef : La culture malade de ses acteurs

Réagissez

La maison de la culture de Chlef

Force est de constater, malheureusement, que la culture n’est plus ce qu’elle était à Chlef et qu’elle a du mal à sortir de sa léthargie en dépit du nombre d’établissements culturels que compte la wilaya.

Tout le monde s’accorde à dire que la scène culturelle à Chlef était très animée avant les années 1980, malgré des structures limitées. L’unique centre culturel en préfabriqué existant à l’époque était un véritable creuset de la formation et de l’animation culturelle, sous la direction de feu Laid Moulfi. Occupé aujourd’hui par des associations de tous bords, il avait donné naissance à des interprètes et animateurs d’exception dans les domaines du théâtre de la musique et du cinéma notamment.

Il y avait les groupes de musique occidentale, les Blazers et les Rangers, l’ensemble de théâtre monologue et l’association de musique El Afrah, pour ne citer que ceux-là. L’ancien chanteur de chaâbi et spécialiste du secteur, Abdelkader Bendaameche, en sait quelque chose pour avoir travaillé à Chlef de 1966 jusqu’en 1972 et côtoyé les artistes de l’époque, notamment le défunt chanteur de chaâbi Djelloul Moulfi, les cheikhs de chant bédouin Abbas et Mohamed Belkhayati, ainsi que le célèbre poète Omar El Mokrani.

Cette étape importante de son parcours restera certainement gravée dans sa mémoire et celle des nostalgiques de cette époque. Qu’en est-il aujourd’hui ? Force est de dire, malheureusement, que la culture n’est plus ce qu’elle était et qu’elle a du mal à sortir de sa profonde léthargie, en dépit du nombre important d’établissements culturels que compte le secteur, à l’image de la maison de la culture, de la salle de cinéma El Djamel, du centre culturel islamique et des structures du musée national.

A qui la faute ? Il faut bien le dire, la faute incombe non seulement gestionnaires des salles de spectacles qui imposent des restrictions sur l’utilisation de ces infrastructures culturelles, mais aussi aux acteurs artistiques eux-mêmes qui ne se manifestent que lorsqu’ils sont invités par les organisateurs de festivités officielles.

Selon le constat de spécialistes, les deux intervenants concernés se partagent la responsabilité de la situation qui prévaut. Pourtant, il suffit d’un peu d’organisation et d’engagement des deux parties pour donner un nouvel élan à la pratique culturelle en exploitant à bon escient les structures existantes. «Avec les potentialités humaines et matérielles disponibles, on pourrait avoir une animation permanente et variée à longueur d’année», nous confie un artiste.