Chlef : La crise du ciment pousse les entrepreneurs à s’organiser

Réunis, hier, pour la troisième fois consécutive, à la Chambre de commerce et d’industrie de Chlef, des chefs d’entreprises de réalisation, des investisseurs et des promoteurs immobiliers de la région ont décidé de riposter à «l’arbitraire et à l’exclusion dont font preuve à leur égard les gestionnaires de l’entreprise des ciments et dérivés (ECDE) de Chlef». Ils vont demander, dès ce dimanche, une audience au PDG de cette entreprise pour lui exposer leurs doléances et essayer de trouver une solution urgente à ce problème pour rétablir leur approvisionnement en ciment. «Comme première action de riposte, nous allons demander à rencontrer ce responsable mardi prochain, à défaut nous serons contraints de prendre des mesures radicales comme la paralysie des chantiers de réalisation des projets publics», ont prévenu les présents à la réunion de la CCI.

Ils réclament également l’envoi d’une commission d’enquête pour faire la lumière sur les dysfonctionnements graves constatés dans la distribution de ce matériau stratégique, notamment les violations des engagements de l’entreprise du ciment vis-à-vis des entreprises de réalisation locales.

«On n’a reçu aucun sac depuis janvier dernier alors que des entrepreneurs et des distributeurs d’autres wilayas en sont approvisionnés en priorité et avec des quantités importantes, au point que certains d’entre eux n’hésitent pas à vendre leurs bons d’enlèvement au marché noir ou directement aux entrepreneurs locaux dans le besoin. Nous n’avons pas d’autre choix que de nous y soumettre si nous ne voulons pas arrêter nos activités et abandonner les chantiers de réalisation des projets publics qui nous sont confiés», relèvent des opérateurs de la wilaya, dépités. «De plus, ajoutent-ils, on est mal accueilli à l’usine et lorsque nous parvenons à y accéder, nous ne trouvons aucun responsable en mesure de nous renseigner sur la question». Pour sa part, le vice-président de la Chambre de commerce et d’industrie de Chlef a fait savoir que «cette démarche consiste à attirer l’attention des responsables concernés sur le fait que le non-respect du programme de livraison du ciment par l’ECDE a des conséquences néfastes, non seulement, sur l’entreprise de réalisation mais, aussi, sur l’emploi et les projets de logements et d’équipements publics».