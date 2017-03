Chlef : La création d’emplois à la traîne

Réagissez

l La création d’emplois reste le parent pauvre de...

Les multiples visites de travail effectuées dans les communes, depuis quelques mois, n’ont, en fait, rien apporté sur ce plan-là au grand dam des demandeurs d’emplois, notamment les jeunes universitaires.

«On aurait aimé que les autorités locales consacrent tous leurs efforts à la lutte contre le chômage par la création de PME et la relance des investissements dans les secteurs prioritaires. Malheureusement, les promesses sont loin d’être tenues. Pourtant, les possibilités d’insertion par l’activité économique existent et il suffit juste d’un peu de bonne volonté des décideurs pour y parvenir», déplorent des jeunes en quête d’emploi. Il est vrai que beaucoup de gisements d’emplois dans l’agriculture, le tourisme, la pêche et les services sont délaissés, voire abandonnés, par les responsables locaux. Les nouvelles zones d’activité, qui avaient été annoncées en grande pompe, n’ont toujours pas vu le jour dans les différentes agglomérations.

L’ancienne zone industrielle d’Oued Sly attend désespérément sa réhabilitation depuis deux décennies, tandis que de grands espaces agricoles, relevant du domaine de l’Etat, demeurent inexploités. Pour leur part, les investisseurs privés, qui veulent contribuer au développement économique de la région, se plaignent de blocages récurrents et de la gestion bureaucratique du dossier du foncier industriel. Ce qui fait que de nombreux opérateurs optent pour d’autres régions, où le climat des affaires est plus favorable.