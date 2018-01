Chlef : La couverture forestière en nette progression

Réagissez

En dépit des multiples feux de forêt qui ont ravagé des centaines d’hectares ces deux dernières décennies, des progrès notables ont été accomplis par la Conservation des forêts pour reconstituer les surfaces brûlées et reboiser des terrains qui étaient totalement nus. Du coup, la couverture forestière s’est sensiblement améliorée pour atteindre un taux de 24%, contre 13% au début des années 2000.

Ce qui donne une superficie globale de couverture végétale de l’ordre de 99 000 hectares au niveau de la wilaya. Cette évolution remarquable a, selon le conservateur des forêts, Djamel Zaoui, permis à la région de s’aligner sur la norme nationale grâce aux actions engagées en matière de repeuplement et de reboisement des grandes étendues forestières.

Il s’agit particulièrement de celles situées sur les versants du littoral allant de Beni Haoua jusqu’à Decheria, sur une longueur de 123 km, et au sud de la wilaya, au pied des monts de l’Ouarsenis. Les massifs côtiers avaient, on s’en souvient, connu leur pire série d’incendies durant l’été 2012, avec le ravage de plus de 7000 hectares.

A cela s’ajoutent les feux de forêt cycliques survenant généralement au cours des périodes de grande chaleur et de sécheresse. Néanmoins, le programme spécial mis en place par l’administration des forêts, dès 2013, a permis non seulement de rétablir progressivement le couvert végétal, mais aussi de reboiser de nouvelles superficies.

L’opération est appelée encore à s’élargir à l’avenir, puisque, selon le conservateur des forêts, un programme complémentaire de reboisement de 200 hectares sera lancé prochainement dans les communes de Taougrit, Sobha, Herenfa, Dahra, Ténès et Tadjena.