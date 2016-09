Chlef : La cimenterie génère des tonnes de poussière

Réagissez

Depuis quelques semaines, des tonnes de poussière de ciment sont évacuées dans l’air par la cimenterie publique ECDE de Oued Sly, à 5 km à l’ouest de Chlef.

La poussière rejetée par la cimenterie de l’ECDE recouvre autant les vergers agricoles de la plaine ouest que la zone industrielle et les agglomérations d’Oued Sly, Chorfa, Chlef, Boulefred et Sidi Laroussi, rendant alors la vie particulièrement difficile aux populations riveraines. La colonne de fumée est visible à plusieurs kilomètres à la ronde. On ignore l’origine exacte de cette forte pollution mais, selon certaines sources, elle est due à des défaillances techniques survenues au niveau des deux fours de cette unité de production.

Des problèmes qui, à en croire nos informations, ont tendance à se répéter ces derniers temps. Est-ce faute de remplacement des anciens filtres à manches ou à cause des pannes répétées des fours en question ? Une chose est sûre : quelque chose ne va pas à l’intérieur de ces équipements de production. Nous n’avons pas pu joindre les responsables de l’ECDE et de la direction de l’environnement de la wilaya pour connaître leur point de vue sur la question.

En attendant une solution urgente à ce problème, les habitants continuent de respirer la poussière de ciment qui n’épargne aucune habitation ni exploitation agricole. Les riverains n’ont eu de cesse de dénoncer les conséquences néfastes de ces rejets sur leur santé et l’environnement mais en vain. «Il y a un vrai problème de santé publique dans la région car la qualité de l’air s’est dangereusement dégradée à cause des nuages de poussière de ciment qui noircissent le ciel en permanence.

Il n’y a pas une famille qui ne soit pas touchée par ce fléau», indique un père de famille d’une cité voisine. Un autre enchaîne : «Qu’en sera-t-il demain avec la nouvelle cimenterie qui est en cours de construction à côté de l’ancienne ?» faisant part de ses inquiétudes quant au retour à la situation antérieure à 2000 où les poussières rejetées par la cimenterie avaient provoqué une véritable catastrophe écologique avec son lot de maladies respiratoires et de dépérissement de vastes périmètres d’arbres fruitiers.