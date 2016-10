Chlef : La bureaucratie entrave l’investissement

Réagissez

Les investisseurs dénoncent le mauvais climat des affaires

Ces porteurs de projets n’ont pu obtenir jusqu’à ce jour aucune information sur les démarches à entreprendre pour prendre possession de leurs lots respectifs et entamer les procédures nécessaires liées à la concrétisation des projets retenus dans diverses activités.

Pourtant, les attributaires en question sont en possession de l’acte de concession et ont versé aux services des Domaines le montant de l’acquisition des terrains d’assiette au niveau du nouveau parc industriel situé au lieu-dit Daharidj, dans la commune d’Oued Sly, à 5 km à l’ouest de Chlef. Plus grave encore, à en croire nos sources, les services de la direction de wilaya de l’Industrie et de la promotion de l’investissement, contactés par certains investisseurs, n’ont pas été capables de fournir la moindre indication sur les plans de situation et de masse de cette zone industrielle d’une superficie de 100 hectares. Nous avons tenté, pour notre part, de prendre attache avec la directrice de cette administration, malheureusement, celle-ci était quasiment injoignable. Nous nous sommes présentés à son bureau, hier et avant-hier, mais on nous a répondu à la réception qu’elle était «tantôt à Alger, tantôt à la wilaya», alors qu’à notre arrivée devant ladite direction, à 8h30, la responsable en question se trouvait bien à l’intérieur de l’édifice. Cette dérobade ne fait donc que confirmer et renforcer le sentiment général de blocage et de lenteurs bureaucratiques qui caractérise le dossier de l’investissement privé dans la région.