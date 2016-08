Chlef : L’ouverture du parc de loisirs reportée

Réagissez

Prévue le 5 juillet, comme annoncé par la directrice de l’environnement, l’ouverture du nouveau parc de loisirs de Chlef a été reportée à une date ultérieure.

Une décision qui est motivée, indique-t-on, par les travaux de finition en cours au niveau des structures d’accueil du public. Pour rappel, pour des considérations climatiques, il était prévu d’ouvrir les espaces verts et les lieux en plein air aux familles en attendant la réalisation de parcs d’attraction par des investisseurs privés.

Malheureusement, les sites en question ne sont pas encore fin prêts et tout a été mis en œuvre pour qu’ils soient terminés dans un délai assez court, précise-t-on de même source. Effectivement, des équipes travaillent d’arrache-pied pour achever les installations de détente et les infrastructures commerciales, a-t-on constaté sur place. Cependant, pour ce qui est des équipements de jeux et de loisirs, l’opération devrait être lancée dans un avenir proche, à commencer par l’aquaparc.