La nouvelle cimenterie de l’ECDE, en construction à côté de l’ancienne, dans la zone industrielle d’Oued Sly, à l’ouest de Chlef, entrera en production le 1er octobre prochain, comme l’a annoncé le chef de projet lors de la récente visite du ministre de l’Industrie et des Mines.

Ce dernier a demandé aux responsables de l’entreprise de réalisation de tout mettre en œuvre pour rattraper rapidement le retard enregistré en augmentant la cadence des travaux, afin de livrer ce complexe à la date fixée. Toutefois, certains spécialistes restent sceptiques quant au respect de cette échéance, estimant qu’en l’état actuel du chantier, le pari s’avère difficile à relever.

Il faut rappeler que cet investissement, dont l’exécution est confiée à l’entreprise française FCB Fives, est réalisé sur un espace de 15 hectares. Il devrait permettre de porter la capacité annuelle de production à 4 millions de tonnes au lieu de 2 millions actuellement. La concrétisation de cet objectif reste cependant tributaire de l’état de fonctionnement des deux anciennes lignes de production datant respectivement de 1978 et 1980 et dont les fours tombent souvent en panne en raison de leur surutilisation et d’autres problèmes techniques.