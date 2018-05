Chlef : L’oued deviendra-t-il un lieu d’attractions ?

Réagissez

Cette question est d’une telle actualité qu’un projet d’aménagement de cet oued sur 3 km a été finalisé par les autorités locales et sera soumis sous peu au gouvernement pour inscription de l’opération.

Cette opération, chapeautée par la direction des ressources en eau, prévoit la protection des berges contre les crues et leur aménagement en espaces verts, de loisirs et de commerces. Cela permettra, non seulement, d’éradiquer certains points noirs liés au rejet de déchets et aux crues récurrentes, mais aussi de combler le vide criant en matière d’infrastructures récréatives et de détente au niveau du chef-lieu de wilaya.

L’étude, qui a été réalisée par un bureau de Constantine, a été récemment présentée aux autorités locales, lesquelles, apprend-on, ont affiché leur satisfaction et promis de tout faire pour défendre ce projet auprès des instances concernées au niveau du gouvernement. Ce faisant, l’intervention envisagée sera d’autant plus facilitée que le réseau d’assainissement de la ville de Chlef est déjà raccordé à la station d’épuration, qui est opérationnelle depuis des années.

C’est dire l’importance de ce projet qui, s’il venait à se concrétiser, devra assurément créer des passerelles et un nouvel environnement entre les deux rives de la ville que sépare l’oued Cheliff qui s’étend sur 733 km, allant de l’Atlas saharien jusqu’à Mostaganem, en passant par Médéa, Aïn Défla et Chlef.