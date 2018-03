Chlef : L’offre hôtelière se renforce

Réagissez

Deux nouveaux hôtels viendront, sous peu, renforcer les capacités des établissements existants au chef-lieu de wilaya, ce qui permettra d’augmenter encore l’offre et de combler ainsi le retard accusé dans le domaine.

Ce résultat, obtenu grâce aux investissements réalisés par des opérateurs privés locaux, a permis à la wilaya d’accueillir dans de bonnes conditions, samedi dernier, un événement sportif africain de dimension internationale.

Rencontrées à l’hôtel El Wanchriss, les délégations de pays dominant la discipline au niveau africain et mondial, tels que le Kenya, l’Ethiopie et l’Ouganda, n’ont pas manqué de souligner les parfaites conditions d’accueil qui y ont prévalu. Ce sentiment fut partagé par les participants hébergés dans les autres structures, à l’image des hôtels La Vallée et Castellum. En somme, ces infrastructures ont contribué à la réussite de ce rendez-vous continental, démontrant par là-même que la région a désormais la capacité d’abriter ce genre de manifestations dans les meilleures conditions possibles. Il faut rappeler que le premier établissement réalisé après le séisme d’octobre 1980 est l’hôtel El Wanchriss, qui a vu le jour dans les années 90. Il a par la suite fait l’objet d’une vaste opération de rénovation et de modernisation menée par des professionnels portugais.

L’objectif visé par cette intervention était d’adapter cette structure aux exigences de l’activité et de la clientèle. Il s’en est suivi, ces dernières années, la réception des deux nouveaux hôtels, Castellum et La Vallée, ce qui a permis de renforcer les capacités d’accueil existantes, au grand soulagement des visiteurs et organisateurs des différentes manifestations. A ceux-là viendront s’ajouter, dans les mois à venir, deux autres joyaux de l’hôtellerie dans la région.