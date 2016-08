Chlef : L’industrie de la plasturgie intéresse les Autrichiens

Réagissez

Le conseiller économique de l’ambassade d’Autriche à Alger, M. Markus Hass, a effectué, mercredi dernier, une visite au niveau du complexe de plasturgie, dans la zone industrielle d’Oued Sly, à l’ouest de Chlef.

Selon le directeur de la filiale FIPEXPLAST du Groupe ENPC à Chlef, M. Maamar Djiroue, cette visite intervient après plusieurs rencontres à Alger et à l’occasion du salon Plast qui s’est tenu en avril dernier à Alger. «Nous avons eu des échanges de points de vue sur les possibilités de partenariat dans le domaine compte tenu du potentiel énorme de notre complexe en matière de production de matériaux plastiques destinés à l’emballage agroalimentaire et l’industrie automobile», a-t-il indiqué. Il a souligné que le conseiller économique de l’ambassade d’Autriche s’est montré intéressé par le projet «pour lequel, dit-il, nous allons poursuivre les discussions lors du salon mondial de la plasturgie qui aura lieu, en octobre prochain, à Düsseldorf». Si elle venait à aboutir, cette opportunité de partenariat avec les Autrichiens permettrait à l’industrie locale de plasturgie de retrouver son niveau de rentabilité souhaité et de redresser sa situation sur tous les plans. A noter que le conseiller économique de l’ambassade d’Autriche a également visité le complexe de ciment de l’ECDE à Oued Sly.