Chlef : L’ex-wali a voulu camoufler son échec

Déchargé de ses fonctions jeudi dernier, l’ex-wali de Chlef, Faouzi Benhoussine, a présenté un bilan tronqué pour tenter de camoufler son échec, et ce, lors de la cérémonie officielle de passations avec son successeur, tenue avant-hier au siège de la wilaya.

Il s’est approprié notamment les réalisations de ses prédécesseurs depuis l’an 2000, en matière d’eau, de logements et d’énergie électrique et gaz, allant jusqu’à dire que plus de 100 000 foyers ont été .... raccordés à l’électricité durant son règne de neuf mois ! Il ne peut aussi se targuer d’avoir lancé l’opération de «nettoyage» de la ville du commerce informel, car celle-ci a été ordonnée par le ministère de l’Intérieur avec le concours de la DGSN.

Tout le monde sait pourtant que l’ex- wali a passé plus de temps dans des actions populistes, promettant monts et merveilles aux citoyens et sermonnant responsables et chefs d’entreprise dont le paiement des situations de travaux accusait, pourtant, beaucoup de retard .

Il lui est reproché aussi une gestion opaque de certains dossiers du développement local et d’avoir relégué au second plan les questions économiques, comme la relance des investissements productifs et l’instauration d’un climat favorable aux porteurs de projets, capables de hisser la région au diapason des autres wilayas dans ce domaine.

Le wali sortant a également fait la sourde oreille aux entrepreneurs locaux qui ont attiré son attention, à plusieurs reprises, sur la spéculation sur le ciment et leur non-approvisionnement «délibéré» en ce produit depuis décembre 2016. Il a aussi fermé les yeux sur la prolifération des constructions illicites et les atteintes flagrantes au paysage urbain, notamment le long de la bretelle reliant l’autoroute à la RN4, jusqu’à la localité de Chegga.