Chlef : L’entreprise de nettoiement de la commune dissoute

Réagissez

L’entreprise de collecte des ordures a fait long feu

Bien qu’elle ait fourni un travail appréciable sur le terrain, l’entreprise de nettoiement et de collecte des ordures de la ville de Chlef, Tetach, n’aura pas fait long feu.

Moins de trois ans après sa création à l’initiative de l’ex-wali de Chlef, elle vient d’être dissoute par l’assemblée communale pour des «raisons financières». L’activité sera assurée, comme avant, par le service de nettoiement de l’APC, avec «ses hauts et ses bas». Le président de l’APC a justifié cette décision par des «contraintes financières qui ne permettent pas à la municipalité de continuer d’accorder des subventions à cette entreprise».

Si tel est le motif réel de ce changement, où va-t-on trouver l’argent nécessaire pour faire fonctionner le service communal de nettoiement avec ses 400 travailleurs ? Il faut rappeler que l’entreprise Tetach a bénéficié d’un renouvellement total de son parc roulant et devait être soutenue et accompagnée par les collectivités locales jusqu’à ce qu’elle puisse être autonome en fournissant des prestations de service payantes. Or, cela n’a pas été le cas et tout a été fait par certains pour que la substitution de Tetach au service de nettoiement de l’APC n’aille pas à son terme pour des considérations inexpliquées. Ont-ils raison ou tort ? L’avenir nous le dira. Espérons toutefois que la reprise de cette activité par l’APC n’aura pas des répercussions négatives sur la salubrité et l’entretien de la voirie publique de la commune du chef-lieu de wilaya.