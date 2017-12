Chlef : L’énigme du vol de plus de 6 millions de dinars élucidée

Réagissez

Les gendarmes de Aïn Merane, appuyés par la section de police technique du groupement de wilaya, ont réussi à élucider le vol de 658 millions de centimes d’un appartement à Ouled Safi.

C’est ce qu’indique un communiqué du groupement, qui précise que le vol a été commis dimanche dernier et que les investigations ont permis d’appréhender, en un temps record, l’auteur principal, âgé de 20 ans, qui n’est autre que le chauffeur de la victime, ainsi que ses quatre complices. L’opération s’est soldée également par la récupération de la somme et des bijoux dérobés, ajoute la même source. Les mis en cause ont été présentés, hier, devant le procureur.