Chlef : L’artiste Ali Mellouki s’en va

Le monde culturel et artistique de la wilaya de Chlef est en deuil, après la disparition subite de l’artiste Ali Mellouki, décédé lundi à l’âge de 62 ans, des suites d’un malaise cardiaque.

Le défunt a été enterré, hier, au cimetière d’Oued Sly, sa ville de résidence, à 10 km à l’ouest de Chlef. Ali Mellouki, connu sur la scène culturelle locale et nationale, était à la fois un chanteur engagé, un membre actif de l’Académie des festivals culturels au niveau de la wilaya et président de la dynamique Association culturelle et artistique d’Oued Sly.

Il avait organisé plusieurs manifestations culturelles dont le Festival du chant bédouin. Ses amis, collègues et élèves gardent de lui le souvenir d’un homme engagé et dévoué pour la cause culturelle. Il avait fait ses premiers pas dans le domaine artistique dès les années 70, s’inspirant des œuvres des vedettes de la chanson bédouine de l’époque, en l’occurrence Cheikh Mohamed Belkhayati et Cheikh Abbas. La disparation d’Ali Mellouki vient s’ajouter à celle de l’écrivain Ali Medjdoub et de l’homme de théâtre Maâmar Benberrou.