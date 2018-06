Chlef : L’APC lance le bitumage des routes dégradées

Réagissez

Comme promis, l’APC de Chlef a lancé, la semaine passée, une vaste opération de bitumage des voies secondaires dégradées dans les cités périphériques de haï Nasr et Ouled Mohamed.

Le coup d’envoi des travaux a été donné par le maire, Hassen Deliher, dans les zones 8 et 2 de ces quartiers populeux érigés après le séisme de 1980. Les entreprises retenues sont déjà à pied d’œuvre, au grand soulagement des habitants, qui voient enfin leur calvaire prendre fin.

Le maire a précisé que cette opération n’est que le début d’une vaste intervention qui touchera les routes en mauvais état non incluses dans les programmes de réfection lancés durant le mandat écoulé. Il a, en outre, annoncé un plan d’actions ambitieux qui vise à améliorer le cadre de vie des citoyens et à redonner au chef-lieu de wilaya son visage d’antan.

Parmi les actions projetées figurent la réalisation de nouveaux ouvrages routiers et la multiplication des feux tricolores pour lutter contre les embouteillages, l’aménagement de nouvelles voies d’évitement, le renforcement de l’entreprise de nettoiement Tetach et le service de la voirie de la commune, l’ouverture des marchés de proximité et l’organisation de l’activité commerciale, la réhabilitation des espaces verts existants et la création d’autres, à l’image de celui ouvert récemment le long du boulevard Benbadis.