L’agence du bassin hydrographique Chlef-Zahrez a organisé, la semaine dernière, en collaboration avec la direction de l’éducation, une visite guidée au centre d’enfouissement technique des déchets d’Oum Drou (Chlef) au profit de 73 élèves de l’école primaire 18 Février de haï Nasr.

La délégation était accompagnée par des cadres de l’Agire et de l’éducation, ainsi que des représentants de la presse nationale. La virée a permis aux jeunes visiteurs de prendre connaissance du fonctionnement de cet établissement, qui reçoit les déchets de cinq communes, dont la partie est de Chlef.

L’occasion a été ainsi mise à profit par les organisateurs pour sensibiliser les élèves à l’économie et à la préservation de la ressource hydrique et de l’environnement contre le gaspillage et les agressions de toutes sortes.

A noter que cette action s’inscrit dans la série de campagnes d’information et de sensibilisation menées par l’Agire dans le milieu éducatif afin d’inculquer aux écoliers la culture de protection et de sauvegarde de cette substance vitale qu’est l’eau.