La production d’agrumes de qualité est au centre des...

La salle de conférences de la Maison de la culture a abrité, hier et avant-hier, la 2e édition des Journées méditerranéennes sur l’agrumiculture, consacrée, cette année, à la relance de la filière.

Outre des spécialistes algériens, des experts de France, d’Espagne, d’Italie, de Grande-Bretagne, du Maroc et de Tunisie y ont pris part. La rencontre a permis aux participants d’échanger leurs expériences, notamment dans la production et la valorisation des agrumes de qualité, la production de plants certifiés, le choix des variétés et porte-greffes, ainsi que la gestion intégrée de lutte contre les principaux ravageurs de cette culture.

Les moyens d’exportation de la marchandise et l’utilisation de pesticides adaptés et aux normes ont également occupé une part importante des interventions des participants. Ce sont là les principaux thèmes abordés lors de ce rendez-vous, qui a été organisé conjointement par l’université Hassiba Ben Bouali de Chlef et la Chambre de l’agriculture de la wilaya. L’objectif principal vise à hisser la production agrumicole nationale au rang des pays méditerranéens leaders dans le domaine, tels l’Espagne, le Maroc et l’Italie.