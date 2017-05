Chlef : Initiative pour promouvoir le sport scolaire

Réagissez

Dans le cadre de la dynamisation du sport à l’école, une convention a été signée entre la direction de l’Education et celle de l’université Hassiba Benbouali de Chlef.

Elle prévoit l’affectation des étudiants de l’institut de l’éducation physique et sportive pour des stages pratiques dans les écoles primaires de la wilaya. L’annonce a été faite, avant-hier, par le directeur de l’Education, Hadadj Abdelkader, lors d’un point de presse qu’il a animé au lycée Chahid Ardjoun Maamar d’El Hassania, dans la commune de Chlef.

Il a fait savoir que le projet a été accepté par la ministre de l’Education qui le considère comme le premier du genre à être proposé par une direction de wilaya. C’est un partenariat gagnant-gagnant qui permettra à l’IESP de bénéficier d’espaces pour une formation pratique et au secteur de l’éducation de pallier au manque d’enseignants d’EPS dans le primaire.

Le Forum médical international s’ouvrira aujourd’hui

Le 4e Forum médical international, organisé par l’association du corps médical privé de la wilaya de Chlef, s’ouvrira aujourd’hui et s’étalera sur trois jours. Selon les organisateurs, ce colloque sera animé par des compétences hospitalo-universitaires des CHU d’Algérie et d’autres venues de l’étranger.

«Notre forum est une rencontre de formation médicale continue multidisciplinaire drainant chaque année près d’un millier de participants (70% de généralistes et 30% de spécialistes) venus des 4 coins du pays ainsi qu’une cinquantaine de conférenciers choisis parmi les plus hautes compétences hospitalo-universitaires algériennes et étrangères», indique le président de l’ACMPC, le Dr Ahmed Benkhaled.

Il ajoute que plusieurs sujets d’actualité dans les domaines de la médecine, de la chirurgie dentaire et de la pharmacie seront débattus à cette occasion. A noter que cette manifestation, la quatrième du genre organisée depuis 2014, se tiendra à la grande salle de la Maison de la culture de Chlef. Elle connaît un regain d’intérêt tant chez les médecins généralistes nationaux que chez les praticiens des établissements hospitalo-universitaires du pays et de l’étranger.