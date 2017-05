Chlef : Enigmatique incendie à l’hôpital

Réagissez

Des interrogations demeurent sans réponse concernant l’origine exacte de l’incendie qui a ravagé complètement, ces derniers jours, l’incinérateur de l’hôpital Les Frères Khatib de Chlef, utilisé pour la destruction des déchets médicaux.

A peine installé, le nouveau directeur de l’hôpital mesure l’étendue et la complexité de la mission qui l’attend à la tête de cet établissement, considéré comme le plus important de la région. Il aura fallu la diffusion d’images montrant une meute de chats envahissant le service de pneumologie pour qu’on daigne enfin agir pour éliminer ces animaux. Cela a créé un véritable branle-bas de combat, aussi bien chez les responsables locaux que chez les gestionnaires du secteur de la santé.

Ainsi, la mobilisation des uns et des autres a abouti à une guerre sans merci contre cet animal qui «cohabitait» d’ailleurs parfaitement avec les malades, comme dans les autres hôpitaux de la wilaya. Cependant, on ignore par quel miracle on est arrivés à éradiquer ces chats. A-t-on utilisé un produit toxique ? Si oui, où sont passés les cadavres de ces animaux ? Ces faits mettent en évidence, une nouvelle fois, l’état de déliquescence dans lequel se trouvent les structures de soins dans la région.

La situation s’est aggravée notamment avec l’instabilité chronique des gestionnaires et les énormes problèmes de gestion qui entravent le bon fonctionnement de ces établissements. Pour beaucoup, les changements intervenus récemment à la tête de la direction de la santé et de certains hôpitaux n’auront l’effet escompté que si le ministère de tutelle daigne procéder à un véritable diagnostic en vue d’apporter des solutions concrètes et efficaces aux maux qui rongent ce secteur depuis des décennies, et ce, en dépit des investissements importants consentis dans le domaine par l’Etat.