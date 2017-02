Chlef : Des routes défoncées et des chantiers abandonnés

Réagissez

Des routes fraîchement refaites au centre-ville de Chlef sont de nouveau défoncées par des entreprises de réalisation de travaux divers, notamment la rénovation du réseau d’AEP.

On croyait pourtant que c’en était fini de ces pratiques assez préjudiciables au Trésor public et au cadre urbain, malheureusement il n’en est rien. Toujours est-il que cette situation a de nouveau laissé place à l’anarchie et à un certain nombre de problèmes de circulation sur les grandes avenues urbaines. Il en est de même pour les travaux d’aménagement urbain lancés dans les agglomérations périphériques du chef-lieu de wilaya.

Certaines entreprises de réalisation se sont limitées aux seuls travaux de réfection des voies principales, laissant des quartiers entiers plongés dans la gadoue et la poussière. D’autres ont carrément abandonné le chantier sans procéder à la rectification des problèmes créés aux voisins pouvant être source de conflits entre ces derniers. Du coup, la question que tout le monde se pose ici, c’est comment de telles choses ont-elles pu se produire et pourquoi les services techniques habilités n’ont pas réagi ni pris aucune mesure.

Tout laisse donc à penser que les instructions données par le chef de l’exécutif de wilaya, lors de ses récentes visites successives sur les sites en question, sont restées lettre morte. La direction de l’urbanisme et de la construction qui gère un grand nombre de ces projets, semble faire peu cas de ses obligations en matière de respect des normes de qualité et d’exécution des travaux censés toucher tous les quartiers environnants.