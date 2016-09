Chlef : Des quartiers envahis par la poussière

Réagissez

Des quartiers de l’agglomération Nasr, dans la banlieue sud de la ville de Chlef, sont envahis par la poussière en raison d’un chantier qui n’en finit pas.

Ce dernier, lancé il y a plus de deux ans, a été abandonné par les entreprises de réalisation sans aucune raison valable, selon les riverains. «Après l’achèvement des réseaux d’AEP et d’assainissement, on croyait que les entreprises engagées dans cette opération allaient remettre en l’état la chaussée et procéder à son revêtement.

Il n’en est rien malheureusement, puisque le lieu a été abandonné en piteux état avec son lot de poussière qui empoisonne la vie des habitants. Il y a de plus en plus d’enfants et de personnes âgées qui souffrent de la pollution de l’air, surtout en cette période de forte canicule», déplorent des habitants du quartier de la zone 3, le plus affecté par cette situation. La population, composée en majorité d’anciennes familles de Chlef, lance un appel pressant au wali pour mettre fin à son calvaire.