Chlef : Des projets pour désengorger la circulation

Le schéma directeur routier élaboré par la Direction des travaux publics pour désengorger la circulation au chef-lieu de wilaya comporte de grands projets visant à faciliter l’accès à la ville et ses banlieues à partir de l’autoroute Est-Ouest et de la route nationale Alger-Oran.

Il faut savoir que la capitale du Cheliff a la particularité d’être ceinturée par l’oued Cheliff au nord, et par la voie ferrée au sud. «C’est un plan routier très important dont l’étude a été mûrement réfléchie dans le but d’éliminer progressivement les goulots d’étranglement en créant le maximum de voies d’évitement et d’accès de et vers Chlef et ses cités périphériques. Dans ce cadre, des projets ont déjà été réalisés et d’autres sont en voie d’être lancés», a précisé le chef de service de la DTP, Sofiane Latrèche, chargé du développement.

Abondant dans le même sens, son collègue en charge du service entretien, Abdelkader Ayache, est persuadé que «la mise en œuvre de ce programme infrastructurel va inévitablement avoir une incidence positive sur la circulation dans cette ville carrefour qui draine quotidiennement un grand nombre de véhicules».

Ainsi, une série de bretelles et de giratoires a déjà vu le jour le long de la voie de contournement Est, à hauteur de la localité de Kefafsa, afin de permettre aux usagers de pénétrer plus facilement à hai Nasr et à Ouled Mohamed ainsi que dans le marché de gros des fruits et légumes. A ces infrastructures, il faut ajouter la trémie de hai Bensouna qui se distingue par l’originalité de sa conception et qui sera suivie par deux autres ouvrages similaires, l’un sur le carrefour de la Sûreté de wilaya et l’autre à l’extrémité du pont de hai Zeboudj.

Ces projets seront renforcés, sous peu, par de nouveaux ouvrages comme le passage sous la voie ferrée à l’ouest d’El Hamadia et un autre au-dessus du chemin de fer traversant la localité d’El Hassania, dans la partie ouest de Chlef. Il en est de même pour le pont de hai Zeboudj qui sera doublé, au grand soulagement des habitants de la rive sud de la ville.

«Ce projet sera lancé incessamment», rassure le chef de service de la DTP qui signale que, malgré la crise financière que vit le pays, des efforts appréciables sont consentis par les pouvoirs publics pour trouver des alternatives au problème d’engorgement de la circulation au chef-lieu de wilaya.