Chlef : Des mesures pour soutenir la filière de la tomate industrielle

«Les perturbations qu’a connues la campagne de commercialisation et de transformation de la tomate industrielle, la saison dernière, ne devraient pas se répéter cette année», a assuré le directeur des services agricoles de la wilaya lors de la journée technique organisée, hier, à l’hôtel La Vallée, de Chlef, au profit des professionnels du secteur.

D’après lui, toutes les dispositions ont été prises pour réussir la nouvelle campagne de plantation et de transformation de ce produit. Parmi les nouveautés, il a annoncé le lancement d’un nouveau produit d’assurance dédié à la filière, le renforcement des capacités de transformation et la mise en place d’un dispositif de suivi de l’activité et de coordination entre les différents intervenants.

De leur côté, les intervenants à cette journée technique, issus de l’université Hassiba Ben Bouali, de la CRMA et des instituts ITCMI et INPV, ont particulièrement insisté sur la maîtrise de l’itinéraire technique de la tomate industrielle à travers le choix adapté de plants, la préparation du sol et les conditions de culture et de traitement, entre autres.

Le débat qui s’en est suivi a permis aux agriculteurs, présents en force, de soulever certaines questions sur leur activité, tout en se félicitant des mesures prises pour garantir un bon déroulement de la prochaine campagne de collecte et de transformation de la tomate industrielle. A noter que la wilaya de Chlef a enregistré, l’an dernier, une production de 1200 quintaux de ce produit.