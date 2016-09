Chlef : Des faussaires de dossiers Ansej incarcérés

Réagissez

Cinq jeunes ayant introduit de faux documents dans leur dossiers Ansej ont été, récemment, arrêtés par les éléments de la brigade économique et financière de la sureté de wilaya. Ils ont été placés sous mandat de dépôt par le magistrat du tribunal de Chlef pour faux et usage de faux, indique un communiqué de la sûreté de wilaya. Les mis en cause ont, selon la même source, falsifié les contrats de location de locaux exigés pour l’acceptation de leur demandes d’accès au dispositif Ansej.

Les transporteurs absents vendredi après-midi

Le vendredi après-midi, il n’y a pas de transport urbain au centre de Chlef et dans les agglomérations de la périphérie, comme Haï Nasr et Ouled Mohamed. Ce n’est pas faute de moyens mais à cause des défaillances et de la mauvaise organisation qui caractérisent l’activité. Les transporteurs privés et ceux de l’entreprise publique ETUC cessent de circuler juste avant la prière du vendredi, forçant les passagers à chercher un autre mode de transport.

Une aubaine pour les taxis des sociétés privées qui en profitent pour appliquer des tarifs élevés. En fait, cette situation ne date pas d’aujourd’hui, elle est la conséquence du laxisme affiché par les services de la direction des Transports envers cette catégorie de transporteurs. A quoi sert la commission de sanctions administratives de ladite administration et que fait-elle, s’interrogent les habitants.